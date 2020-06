Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Anklage gegen den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci erhoben. Thaci wird vorgeworfen während des Kososvokrieges Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben, darunter fast 100 Morde. Der heutige Präsident war damals Kommandeur der UCK, der Befreiungsarmee des Kosovo. Der Sonderermittler in Den Haag teilte mit, der Anklage seien umfangreiche Ermittlungen vorrausgegangen, die die Vorwürfe bestätigt hätten. In Reaktion auf die Anklage sagte Thaci eine Reise nach Washington ab. Dort waren Gespräche mit dem serbischen Präsidenten Alexandar Vucic geplant. Auch der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti teilte mit, nicht an dem Treffen teilzunehmen. Der Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, die Regierung in Belgrad erkennt diese Unabhängigkeit aber wie etwa Russland und einige EU-Staaten nicht an. Die Gespräche sollten zur Normalisierung der Beziehung beider Länder beitragen. Sie ist Vorraussetzung dafür, dass beide Länder der EU betreten dürfen.