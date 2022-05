STORY: Eingesperrt in einem Käfig, zur Schau gestellt für Restaurantbesucher: So lebte Löwe Gjon fast drei Jahre lang im Kosovo. Am 22. März wurde das Tier dann befreit und in ein Freiluftgehege nahe der Hauptstadt Pristina gebracht. Die Auffangstation wird von der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" geleitetet. Tiermediziner und Studierende kümmern sich nun um den Löwen. Auch Taulant Hoxha arbeitet hier: O-TON Taulant Hoxha: "Der Löwe wird auf unbestimmte Zeit in unserer Obhut bleiben. Besucher dürfen ihn nicht sehen. Unser Plan ist es, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden und ihn aus dem Kosovo zu bringen". Als Nächstes steht dem Löwen eine Reise in die Niederlande bevor. Ist er fit genug, kann er anschließend zu seinem endgültigen Bestimmungsort in Südafrika gebracht werden. In der Auffangstation leben vor allem gerettete Braunbären. Sie haben eine ähnliche Geschichte wie der Löwe Gjon. Als Jungtiere wurden sie aus den Bergen des Kosovo entführt und in örtlichen Restaurants eingesperrt.

