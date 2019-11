Niko Kovac ist nicht mehr Trainer des FC Bayern München. Das gab der Verein in einer Pressemittelung am Sonntag bekannt. Demnach haben sich Präsident Uli Hoeneß, der Vorstandvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Kovac im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, künftig getrennte Wege zu gehen. "Die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen und auch die Resultate haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand", wird Rummenigge in der Pressemitteilung zitiert. Der Verein lieferte auch ein Zitat von Kovac: "Ich denke, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für den Klub ist. Die Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie wir zuletzt gespielt haben, haben mich zu dem Entschluss kommen lassen", so Kovac. Bereits unmittelbar nach der 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am Samstag hatte sich angedeutet, dass die kommenden Stunden ungemütlich für Niko Kovac werden würden. Er hatte den Trainerposten beim FC Bayern im Sommer 2018 übernommen. Bis auf weiteres wird Co-Trainer Hansi Flick die Mannschaft des FC Bayern betreuen und damit auch auf die wichtigen Spiele in der Champions League gegen Olympiakos Piräus am kommenden Mittwoch und gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag vorbereiten.