Es ist die Neuauflage des Champions League-Finales vom Vorjahr. Am Mittwochabend empfängt der deutsche Rekordmeister Bayern München Paris Saint-Germain. Diesmal ist es das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse. Die Bayern gehen nach dem Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig mit breiter Brust in das Spiel gegen PSG. Allerdings müssen sie auf den verletzten Mittelstürmer Robert Lewandowski und den coronapositiv getesteten Serge Gnabry verzichten. Bayern-Trainer Hansi Flick erwartet ein enges Spiel: "Es ist einfach wichtig, dass wir möglichst im Ballbesitz eine gute Ordnung haben, gute Position haben. Da wir da auch schon an die Restverteidigung denken, dass wir da eventuell bei Ballverlust schnell den Zugriff vom Gegenspieler auch haben. Aber entscheidend ist, dass wir nicht zu viel an den Ballverlust denken oder was passiert, wenn der Gegner in Ballbesitz kommt. Sondern, dass wir einfach mit Selbstvertrauen einfach unsere Angriffe vortragen." In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen PSG war auch Jerome Boateng wieder ein Thema. Der Kicker hatte berichtet, dass der Aufsichtsrat der Bayern den Vertrag des Verteidigers nicht verlängern will. Flick wirkte angesichts der Nachfragen genervt. "Jeder weiß, wie ich zu Jerome steh. Jeder weiß, was für eine Qualität er hat. Ich denke, dass er eine sehr gute Saison gespielt hat. Er hat letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt. Er ist sehr konzentriert auf seinen Job. Und das ist mit eine gute Basis, dass er auch Leistung bringen kann, so wie er das aktuell macht. Deswegen ist es natürlich für einen Trainer, für das Trainerteam immer eine gute Sache, wenn man so Spieler hat, die erfahren sind, die eine enorme Qualität haben. Aber wie gesagt, damit habe jetzt alles gesagt. Und ich möchte dazu auch nichts mehr sagen." PSG hatte die Generalprobe vor dem Spiel gegen die Bayern verpatzt. Im Spitzenspiel gegen Lille verloren die Pariser mit 0:1 und fielen in der höchsten französischen Liga auf den zweiten Tabellenplatz zurück. Superstar Neymar sah in der Schlussphase die Gelb-Rote-Karte und flog vom Platz.

