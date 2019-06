Nach den jüngsten Ausbrüchen von Gewalt im Sudan sind nach Angaben von oppositionsnahen Ärzten 60 Menschen ums Leben gekommen. Zuvor war von lediglich 35 Toten die Rede gewesen. Sicherheitskräfte hatten vor zwei Tagen ein Protestcamp militärkritischer Demonstranten gestürmt. Seit dem Sturz von Präsident Omar al-Bashir ringen der regierende Militärrat und die Opposition um das weitere Vorgehen. "Es herrscht hier so viel Ungerechtigkeit", sagte dieser Mann am Mittwoch in Khartum. "Die Menschen wollen ihr Recht mit Gewalt erzwingen. Es geht nur noch darum zu morden oder vorher selbst ermordet zu werden." Nach der Erstürmung des Camps hatte die Opposition am Dienstag den Vorstoß des Militärrats abgelehnt, innerhalb von neun Monaten Neuwahlen abzuhalten. Der Rat hatte seinerseits alle bisherigen Vereinbarungen mit der Opposition aufgekündigt. Eigentlich hatten sich beide Seiten auf eine dreijährige Übergangphase vor Neuwahlen verständigt. Allerdings waren die Verhandlungen über die Umsetzung der Vereinbarung seit Wochen festgefahren. Demonstranten fordern die Ablösung des Militärrats.