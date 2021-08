HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER (CDU), VERTEIDIGUNGSMINISTERIN: "Das ist, glaube ich, ja auch in den letzten Tagen auch von den Amerikanern, auch von anderen Staaten klargemacht worden, dass die Phase 1, das heißt die akute Evakuierung sich schließen wird. Und das ist umso wichtiger ist, dass wir ohne Bruch in eine Phase 2 gehen, die dann eher diplomatischer Natur sein wird und in der es darum gehen wird, dass wir eben auch in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten sicherstellen, dass diejenigen, die bei uns auch oder zu denen wir in einem besonderen Verhältnis stehen und die Afghanistan verlassen wollen, dann das Land auch verlassen können. Das wird sicherlich der Schwerpunkt auch dann in den nächsten Tagen und Wochen sein. Zu viel von meiner Seite. Und ich kann nur noch einmal wiederholen: Das ist jetzt eine höchst schwierige und auch eine höchst gefährliche Situation für alle Beteiligten. Und deswegen arbeiten wir auch von hier aus in ganz enger Abstimmung mit unseren Männern und Frauen vor Ort, dass wir es schaffen, noch zu evakuieren, rauszubringen. Aber dass wir es vor allen Dingen auch schaffen, unsere eigenen Männer und Frauen heil und gesund zurückzubringen."

