O-Ton Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Verteidigungsministerin: "Die Idee einer strategischen Autonomie Europas geht zu weit, wenn sie die Illusion nährt, wir könnten Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in Europa ohne die NATO und ohne die USA gewährleisten. Und der wichtigste Verbündete in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik waren und sind nach wie vor die Vereinigten Staaten von Amerika. Und sie werden es auf absehbare Zeit auch bleiben. Ohne die nuklearen und konventionellen Fähigkeiten Amerikas können Deutschland und Europa sich nicht schützen. Etwa 76000 US-Soldatinnen und Soldaten dienen in Europa. Das umfasst noch nicht die Truppe, die die USA im Ernstfall zur Verstärkung schicken würde. All dies zu kompensieren, würde nach seriösen Schätzungen Jahrzehnte dauern und unseren heutigen Verteidigungshaushalte mehr als bescheiden daherkommen lassen. Wir haben also ein besonderes Interesse daran, dass Amerika weiter an der Verteidigung Europas interessiert ist.

