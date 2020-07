"Dein Jahr für Deutschland" - das ist das Motto mit dem die Bundeswehr und Verteidigungsministerin Annegret Kramp Karrenbauer für den "Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz" werben. Mit dem Angebot sollten Männer und Frauen angesprochen werden, die ihren Dienst in der Nähe ihrer Heimat machen wollen, so Kramp-Karrenbauer. In einer siebenmonatigen Ausbildung sollen zunächst 1000 Freiwillige jährlich militärisch ausgebildet und später innerhalb von sechs Jahren weitere fünf Monate als Reservisten eingesetzt werden. "Ein solcher Dienst, egal wie er geleistet wird, ist aus meiner Sicht der Kitt, der die Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammenhält, Und dass wir im Moment gerade in besonders herausforderten Zeiten leben, das ist sicherlich unbestritten." Mit den neuen Freiwilligen sollen vor allem die Reserveverbände gestärkt werden. Bei der Pressekonferenz in Berlin sagte Kramp-Karrenbauer allerdings, dass sie eigentlich eine Anhängerin der Wehrpflicht sei. Die Debatte um eine Dienstpflicht nehme an Fahrt auf, sagt sie. Und verwies auf Briefe mehrerer Bürgermeister in Baden-Württemberg mit entsprechenden Forderungen. Auch die Wehberauftrage der Bundesregierung Eva Högl hatte eine Wiederbelebung der Wehrpflicht gefordert. Hintergrund ist wachsende Personalbedarf der Bundeswehr, der sich auch durch Anwerbeaktionen und Freiwilligendienste nur schwer decken lässt.