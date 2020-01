Verteidigungsministerin und CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer äußerte sich am Samstag in Hamburg auf der zweitägigen Klausurtagung des CDU-Präsidiums auch zu einem möglichen Einsatz der Bundeswehr in Libyen: "Und wenn es gelingt, dass dort wirklich Waffenstillstand nachhaltig vereinbart werden kann und auch international abgesichert werden kann, was im Übrigen dann dem zweiten Schritt in dem ja eigentlich zugrunde gelegten Stufenplan entspricht, dann wird natürlich auch die Frage kommen: Wie soll das geschehen? Wer soll absichern? Und das dann aus meiner Sicht, Deutschland, das ja immer ein Treiber in diesem Prozess war, auch sich mit der Frage auseinandersetzen muss: Was können wir dazu bringen? Das ist vollkommen normal. Und dazu ist das Bundesverteidigungsministerium und ist die Bundeswehr auch sehr schnell in der Lage, ganz konkret zu sagen, wie unser Beitrag aussehen kann. Aber der erste Schritt ist, dass es eine solche nachhaltige Absicherung geben dann auch geben muss." Zum Auftakt der zweitägigen Klausurtagung standen Themen wie Sicherheit und Verteidigung auf der Tagesordnung, während das CDU-Präsidium am Samstag eher Parteiprogramm-Inhalte besprechen wollte. Dazu gehörte dann unter anderem auch, dass sich die Partei-Spitze erstmals offen dafür zeigte, bei einer Wahlrechtsreform die Zahl der Wahlkreise von derzeit 299 zu verkleinern. So könnte eine Lösung mit den anderen im Bundestag vertretenen Parteien erzielt werden. Denn die Parteien ringen seit Jahren darum, die Zahl der Abgeordneten im Bundestag zu begrenzen. Da das Parlament wegen der Zersplitterung der Parteienlandschaft und der damit verbundenen Ausgleichs- und Überhangmandate zuletzt immer weiter gewachsen war.