Erster Truppenbesuch im Ausland: Dabei hat sich Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer stark gemacht für eine Fortsetzung des Bundeswehr-Einsatzes im Nahen Osten. Das lehnt die SPD in weiten Teilen ab . Man vertraue der Bundeswehr, auch in dem sehr fragilen Zusammenspiel der Kräfte hier, sagte die CDU-Politikerin am Montag auf dem Militärstützpunkt Al-Asrak in Jordanien. O-Ton: "Alle Gesprächsteilnehmer haben noch einmal sehr deutlich gemacht, und das ist auch eine Erkenntnis des ersten Tages, die ich mitnehme nach Berlin, dass sie wirklich auch darum bitten, dass dieser Einsatz fortgesetzt werden kann. Weil alle unisono der Auffassung sind, dass der IS zwar als territorial gesehen zurückgedrängt ist, aber dass er bei weitem noch nicht besiegt ist. Und dass im übrigen die Arbeit für die Stabilität der gesamten Region von großer Bedeutung ist." Damit könnte der Koalition in Berlin neuer Ärger bevorstehen: Die Bundesregierung muss in den kommenden Wochen - kurz vor ihrer für Oktober angepeilten Halbzeitbilanz - eine Entscheidung über die Zukunft des Anti-IS-Einsatzes treffen, dessen Mandat Ende Oktober ausläuft. Von Al-Asrak starten deutsche Tornado-Jets seit 2017 laut offizieller Darstellung zu Aufklärungsflügen über Syrien und dem Irak im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS. Das Mandat umfasst zudem die Ausbildung von Sicherheitskräften durch deutsche Soldaten im Irak.