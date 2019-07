Blumen für die Kanzlerin - und für die neue Nummer eins in Europa. Nach der Wahl von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin ist am Mittwoch das Kabinett in Berlin zusammengetreten. Die Gelegenheit, Angela Merkel zum 65. Geburtstag und der Kolleginnen zum neuen Amt zu gratulieren. Um deren Nachfolge ging es wenig später auf Schloss Bellevue: Von der Leyen wurde aus dem Amt der Verteidigungsministerin entlassen, die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erhielt ihre Ernennungsurkunde vertretungsweise aus der Hand des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller. Kurz danach folgte die Amtsübergabe mit militärischen Ehren. Kramp-Karrenbauer dankte ihrer Vorgängerin und sprach über deren Abschied von der Truppe. "Wenn die bisherige Verteidigungsministerin in ihrem letzten Tagesbefehl gesagt hat 'bleiben Sie behütet', dann wird es meine Aufgabe als ihre Nachfolgerin sein, dafür zu sorgen, dass die Männer und Frauen behütet sind. In dieser Minute, in dieser Stunde gelten meine Gedanken insbesondere den Männern und Frauen, die sich zurzeit im Einsatz befinden." Kramp-Karrenbauer wird sich nun an den eigenen Aussagen messen lassen müssen. In den vergangenen Monaten hatte sie sich als CDU-Chefin mehrfach dafür eingesetzt, dass auch Deutschland bis zu zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Sicherheit ausgibt - so lautet das selbst gesteckte Ziel aller Nato-Länder. Sie hatte deshalb weiter steigende Verteidigungsausgaben gefordert. Keine 24 Stunden nach der Abstimmung im Europäischen Parlament sind damit auch in der Bundespolitik Tatsachen geschaffen. Der Bundestag wird am 24. Juli zu einer Sondersitzung einberufen, damit die künftige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vereidigt werden kann.