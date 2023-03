STORY: Kranich zum Mittagessen, das wär was, scheint sich dieser Alligator an der Golfküste von Florida zu denken. Bei der Konfrontation in der Stadt Sarasota scheinen die Fronten schnell geklärt. Der majestätische Schreitvogel weicht vor dem Raubtier zurück, die große Flatter kriegt er aber nicht. Unter den neugierigen Augen eines Gänsetrios behauptet der Kranich seine Stellung und geht zum Wettstarren über. Wer zuerst blinzelt, verliert. Ein Nervenkrieg, der sich auszahlt. Am Ende heißt es: Kranich gegen Alligator - 1:0

