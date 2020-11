Ungewöhnliche Maßnahmen in ungewöhnlichen Zeiten. In Moskau wurde wegen der Corona-Pandemie eine Eissporthalle komplett zu einer Krankenstation ausgebaut. Am Montag erst wurden in Russland rund 23.000 neue Infektionen gemeldet, davon rund 6.400 in der russischen Hauptstadt. Daher wurde damit begonnen, provisorische Kliniken zu eröffnen, so wie hier, um das Gesundheitssystem in dem 145-Millionen-Einwohner-Land zu entlasten. Chefarzt Andrej Schkoda betonte kürzlich in Moskau die volle Funktionsfähigkeit dieses Krankenhauses: "Es ist ein richtige Klinik, weil sie über alles verfügt, was ein modernes Krankenhaus zur Behandlung und Diagnose von Patienten benötigt. Es gibt eine voll ausgestattete und voll besetzte Aufnahmeabteilung. Es gibt die gesamte diagnostische Ausrüstung, sogar einen CT-Scanner. Mit Hilfe der Moskauer Regierung ist darüber hinaus auch alles digital. Es ist ein völlig papierloses Krankenhaus." Die Eisfläche wurde abgedeckt und darüber befinden sich nun mehr als 1.300 Krankenhausbetten, die mit Sauerstofftanks ausgestattet sind. Über 100 Ärzte und Krankenschwestern sind im Einsatz. Und die braucht es auch, so Andrej Schkoda: "Im Durchschnitt werden jeden Tag zwischen 60 und 80 Patienten in dieses Krankenhaus eingeliefert. Gegenwärtig behandeln wir etwa 600 Patienten. Aber wenn wir über Einweisungen sprechen, sollten wir auch über Menschen sprechen, die entlassen werden. Etwa 14% werden aus diesem Krankenhaus entlassen. Das ist nicht wenig. Mehr als 70 oder 80 Patienten pro Tag." Offiziellen Angaben zufolge hat Russland mit fast zwei Millionen Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie nach den Vereinigten Staaten, Indien, Brasilien und Frankreich die fünfthöchste Anzahl von Fällen weltweit. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Corona liegt bei rund 33.500.

