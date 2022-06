STORY: Der Täter, der am Mittwoch in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Oklahoma erst mehrere Personen und anschließend sich selbst erschossen hatte, wollte sich offenbar an Arzt rächen, den er für Rückenschmerzen verantwortlich machte, die er nach einer Operation verspürt hatte. Dies meldeten Behörden am Donnerstag in Tulsa. Demnach hatte sich der Schütze erst am Tattag das Sturmgewehr gekauft, mit dem er im Anschluss zwei Ärzte und zwei weitere Personen tötete, sagte der Polizeichef von Tulsa, Wendell Franklin, bei einer Pressekonferenz. Der Verdächtige habe mit einer AR-15-ähnlichen Waffe das Feuer auf jeden eröffnet, der ihm im Krankenhaus begegnete sei. Die Behörden fanden am Tatort einen Brief, aus dem hervorgeht, dass der Angriff gezielt war. Der behandelnde Chirurg wurde zusammen mit einer 48-jährigen Sportmedizinerin getötet. Lewis war am 24. Mai nach einer Rückenoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er soll im Anschluss mehrere Male angerufen und über Schmerzen geklagt haben, so die Polizei.

