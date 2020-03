Coronavirus-Patienten aus Italien sind am Freitag in Deutschland eingetroffen. Einige schwerkranke Personen wurden in einer Klinik in Dresden untersucht. Außenminister Heiko Maas hatte am Donnerstag angekündigt, dass deutsche Krankenhäuser mit freien Kapazitäten als Zeichen europäischer Solidarität mindestens 47 Coronavirus-Patienten aus Italien aufnehmen würden. Besonders in Norditalien ist das Gesundheitssystem völlig überfordert. In dem Land sterben zurzeit weltweit die meisten Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19. Offiziellen Angaben von Freitag zufolge wurden dort bisher über 80.500 Menschen vom Coronavirus infiziert. Und über 8.200 Personen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.