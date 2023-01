STORY: Zweifacher Mord und sechsfacher Mordversuch – so lautet die Anklageschrift für einen Krankenpfleger. Der 26-Jährige muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht München I verantworten und räumt die Tatvorwürfe ein. Die Vorwürfe in der Anklageschrift seien zutreffend, er habe die Patienten allerdings nur ruhigstellen wollen. Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft: O-Ton Anne Leiding, Staatsanwaltschaft "Wir stehen jetzt natürlich vor der Beweisaufnahme. Wir werden erst schauen müssen, wie die Beweislage dann am Ende ist, nach den vielen angesetzten Hauptverhandlungstagen. Und letztendlich ist es so, bei Mord gibt es natürlich nur eine Strafe und das ist lebenslang." Bei den Opfern handle es sich um einen 80-jährigen und einen 89-jährigen Patienten. O-Ton Anne Leiding: "Also in diesem Fall, muss ich sagen, war es wirklich, Gott sei Dank, ein sehr aufmerksamer Assistenzarzt, der dann wiederum seinen Oberarzt informiert hat und der hat auch gleich eben die richtige Idee und hat am nächsten Tag die Polizei verständigt und dadurch konnten wir hoffentlich auch schlimmeres verhindern. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen in diesem Fall." Die Taten sollen in der Wachstation im Klinikum rechts der Isar stattgefunden haben, in der Patienten zum Beispiel nach einer Operation besonders überwacht werden. Laut Anklage hatte der 26-Jährige dort regelmäßig Dienst als Krankenpfleger und habe sich vom Alkoholkonsum des Vorabends erholen oder mit dem Handy beschäftigen wollen.

