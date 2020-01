In der libanesischen Hauptstadt Beirut haben sich Demonstranten am Mittwochabend heftige Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. In der nähe des Parlaments durchbrachen sie eine Straßensperre und zündeten ein Zelt der Sicherheitskräfte an. Auch in einem anderen Teil der Stadt, in dem es viele Luxusgeschäfte gibt, kam es zu Krawallen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein und nahm viele Demonstranten fest. Im Libanon herrscht eine schwere Wirtschaftskrise. Ministerpräsident Saad al-Hariri hatte im Oktober sein Amt nach Protesten gegen Korruption und schlechte Regierungsarbeit geräumt. Nach monatelangen Verhandlungen hatten die Parteien am Mittwoch eine neue Regierung gebildet. Der neue Ministerpräsident ist der vorher eher unbekannte Minister Hassan Diab. Die erste Aufgabe wird es sein, dass Vertrauen der internationalen Geldgeber wieder her zu stellen, um der Wirtschaft wieder Auftrieb zu geben.