Fast 10.000 Menschen hatten am Sonntag in Brüssel friedlich gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Dann kam es zu Ausschreitungen. Die belgische Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, Demonstranten warfen mit Steinen. Zu den Auseinandersetzungen kam es in einem Stadtteil von Brüssel, in dem viele afrikanische Geschäfte und Restaurants liegen. Der Bürgermeister der Stadt, Philippe Close, wir mit den Worten zitiert, "Unruhestifter" hätten die Polizisten provoziert und Geschäfte geplündert. Rund 150 Personen seien festgenommen worden, hieß es. Weltweit hatten am Wochenende Zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Anlass war der Tod des 46-jährigen Afroamerikaners George Floyd in den USA. Er war am 25. Mai in Minneapolis gestorben, nachdem ein weißer Polizist ihm minutenlang das Knie in den Nacken gedrückt hatte.