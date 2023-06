Landesweit waren 40.000 Polizisten im Einsatz, rund viermal so viele wie noch am Mittwochabend. Auslöser der Ausschreitungen waren tödliche Schüsse eines Polizisten auf einen Jugendlichen nordafrikanischer Abstammung am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in dem Pariser Arbeitervorort Nanterre.