Konzentriert sitzt Babs Würtz in ihrem Atelier in Essenbach, nördlich von München, die Nähmaschine rattert seit Tagen im Akkord. Vorsichtig näht die Designerin ein Gummi an den pinkfarbenen Stoff mit den weißen Blümchen. Sonst entstehen hier farbenfrohe Dirndl, die gerne auf dem Münchner Oktoberfest getragen werden. Doch seit der Corona-Krise ist alles anders. Weil überall dringend Atemschutzmasken gebraucht werden, hat Babs Würtz kurzerhand ihre Produktion umgestellt: „Ich hab ja in den sozialen Medien diesen Aufruf gestartet und es war Wahnsinn, was da für ein Feedback gekommen ist. Also über Nacht 200 Anfragen und es war wirklich alles dabei, von der kleinen Metzgerei, bis hin zu großen Kliniken, die angefragt haben, mobile Pflegedienste, aber auch Einzelpersonen, die selber krank sind. Krebspatienten, Eltern mit kleinen Kindern, die krank sind, die aber trotzdem noch in die Krankengymnastik müssen." Die Masken-Kreationen von Babs Würtz sind wirklich etwas ganz Besonderes, denn sie bestehen aus Original-Dirndlstoff. Die Schneiderin weiß natürlich, dass ihre Designer-Masken nicht vergleichbar sind mit einem professionellen Mundschutz: „Das ist jetzt wirklich die niedrigste Stufe. Es ist besser als nichts. Es dient einfach dazu hauptsächlich, dass man sich selber nicht ins Gesicht langt. Dass man, wenn man selber krank ist, einfach Leute schützt und nichts übertragen wird." Babs Würtz gibt ihre selbstgemachten Masken kostenlos ab, möchte sich an der Krise nicht bereichern. Stattdessen hofft die Schneiderin, dass sich die Leute an sie erinnern, wenn die Volksfestsaison wieder startet und dann vielleicht ein Dirndl passend zum pinken Mundschutz kaufen.