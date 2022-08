STORY: Blau steht für den Himmel über der Ukraine und Gelb für die Weizenfelder. Der 15-jährige Michael Kotcher und der 16-jährige Ryder Shiffman haben kürzlich in Washington mit Cornflakes-Packungen ein rekordverdächtiges Mosaik geschaffen. Denn 5.000 Verpackungen kamen zum Einsatz. Und das wären 1.000 mehr als beim aktuellen Guinnessbuch-Rekord. Wie die zwei auf die Idee dazu kamen, erzählte Ryder Shiffman am Donnerstag in Washington: "Wir haben uns das ausgedacht, weil wir immer Cornflakes essen und Cornflakes so sehr lieben. Also dachten wir, dass man damit ein Mosaik erstellen könnte. Und wir haben überlegt, was wir für ein Mosaik machen könnten. Dann kamen wir auf den Gedanken, eine Spendenaktion daraus zu machen. Also haben wir beschlossen, alles an das Greater Chicago Food Depository zu spenden." Um den Guinnessbuch-Rekord geht es also nur sekundär. Vielmehr steht die Unterstützung des krisengebeutelten Landes im Vordergrund. Und die Aktion hat sich schon gelohnt. Denn bisher haben bereits rund 70 Spender etwa 15.000 US-Dollar zugunsten der Ukraine locker gemacht.

Mehr