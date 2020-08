Venezuela leidet seit Längerem unter einer schweren Wirtschaftskrise und während sich die sozialistische Regierung früher um Dienstleistungen wie Wasser- und Stromversorgung gekümmert hat, sind die Menschen dort nun immer stärker von der eigenen Initiativen abhängig. Dazu gehört auch diese Aktion, mit der man in einem Stadtteil von Caracas Engpässe bei der Wasserversorgung kompensieren will. Eine Gruppe von Bewohnern baute im Juni ein System zur Nutzung von Wasser, das sich bei einem ins Stocken geratenen Tunnelbauprojekt angesammelt hatte. Einer der Anwohner äußerte sich kürzlich äußerst dankbar für diese Maßnahme: "Gott sei Dank, dass wir diesen Brunnen haben, ansonsten wäre es sehr schwierig an Wasser zu kommen. Dank an die Menschen, die sich um alles gekümmert und die Leitungen installiert haben. Ich hoffe, dass die ganze Nachbarschaft so Wasser erhält. Aber zumindest bekommen so die bedürftigsten Personen Wasser." Gas zum Kochen und fließendes Wasser kosteten in Venezuela jahrelang fast nichts, da die regierende Sozialistische Partei, die Kosten über die Einnahmen von Ölverkäufen deckte. Da der Verkauf von Öl jedoch in den vergangenen Jahren dramatisch eingebrochen ist, leiden die Menschen in dem Land. Und es kam immer wieder zu Demonstrationen mit der Forderung nach dem Rücktritt von Präsident Nicolas Maduro.

