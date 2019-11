HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON POLIZEIPRÄSIDENT KÖLN UWE JACOB: "Durch die Auswertung, die wir vorgenommen haben, sind wir gestern auf einen Tatverdächtigen in Krefeld gestoßen. Dort sind wir gestern Abend gegen 21:30 Uhr vor Ort tätig geworden. Wir konnten den Täter mit seinem Opfer, seinem eigenen Kind, antreffen und den Täter vor Ort festnehmen. Der Täter lässt sich bisher bei uns voll umfänglich ein, er wird zurzeit noch vernommen und wie gesagt die Staatsanwaltschaft prüft, ob die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls vorliegen." "Wir haben allein ein Handy vorliegen, dort sind 469 so genannte Chats drauf verzeichnet. Diese 469 Chats bedeuten 113.000 Nachrichten, die auszuwerten sind. Es gibt Chatgruppen, wo es um Pornografie geht, die haben 1.800 Teilnehmer allein auf diesem Handy. Das heißt jetzt nicht, dass jeder dieser 1.800 Teilnehmer ein Straftäter ist, aber wir müssen natürlich jeden einzelnen überprüfen, erstmal identifizieren, überprüfen und was steckt jetzt im Detail dahinter. Auf diesem Handy sind über 130.000 Bilder und über 1.300 Videos." "Wie perfide die Taten im einzelnen sind, mögen Sie daran erkennen, dass wir umfangreich Sexspielzeug sichergestellt haben, dass wir Fesselmaterial sichergestellt haben, dass wir Liebesbriefe in Kinderhandschrift sichergestellt haben. Ich mache keinen Hehl draus, das Verfahren ist auch eine besondere Belastung für die ermittelnden Polizeibeamtinnen und Beamten. Also ein Verfahren in diesem Umfang haben wir hier zumindest in Köln in dieser Art und Weise noch nicht gehabt."