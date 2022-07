STORY: Russland beschuldigt die Ukraine, mit einer Drohne die Vorbereitungen zur Feier des Tags der russischen Marine am Sitz der Schwarzmeerflotte auf der Krim angegriffen zu haben. "Ein unidentifiziertes Objekt ist in den Hof des Hauptquartiers der Flotte geflogen", so der Gouverneur von Sewastopol Michail Raswoschajew. Fünf Marinemitarbeiter seien verletzt worden. Die Ukraine habe Russland den Feiertag verderben wollen. Die Feiern seien aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Russland begeht den Tag jährlich mit großen Schiffsparaden. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte während der Feierlichkeiten in Sankt Petersburg, die russische Marine werde in den nächsten Monaten Hyperschall-Marschflugkörper des Typs Zircon erhalten. Das Einsatzgebiet der Waffe werde von jeweiligen russischen Interessen abhängen. "Die Fregatte Admiral Gorschkow wird die erste sein, die mit diesen gewaltigen Waffen an Bord in den Kampfeinsatz geht", so Putin. Hyperschallwaffen können neunfache Schallgeschwindigkeit erreichen. Russland hatte im vergangenen Jahr von Kriegsschiffen und U-Booten aus Teststarts mit der Zircon-Rakete durchgeführt.

