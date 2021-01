Der Wahlkampf in Baden-Württemberg ist eingeläutet! Der 73-jährige grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat dabei den Klimawandel in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes gestellt - auch wenn die Corona-Krise derzeit das beherrschende Thema sei, wie er in Stuttgart bei der Vorstellung der Wahlplakate unterstrich: "Aber vor allem entscheidet sich in den nächsten zehn Jahren, ob es uns gelingt, den Temperaturanstieg auf der Welt auf 1,5 Grad, jedenfalls auf zwei Grad zu beschränken, weil sonst der Klimawandel unbeherrschbar wird. Wir werden ihn nicht wegimpfen können, da geht es also um ganz tiefgreifende Änderungen unserer Lebensweise, unserer Mobilität, aber auch eben wie wir Energie erzeugen und wie nicht." Entsprechend ist die Kampagne der kommenden Wochen ausgerichtet. Und in den zehn Jahren grüner Landesregierung unter seiner Ägide wurde ja, seiner Meinung nach, auch der notwendige Grundstein gelegt. "Also das ist die große Herausforderung. Baden-Württemberg muss zeigen, dass wir es nicht nur müssen, sondern auch können. Und da haben wir, glaube ich, gute Voraussetzungen gelegt in den letzten zehn Jahren und haben die richtigen Ideen, um das auch durchzusetzen. Wir müssen aufs Tempo drücken." Winfried Kretschmann sitzt seit 2011 in der Stuttgarter Staatskanzlei. Seit seiner Wiederwahl 2016 regiert er in einer grün-schwarzen Koalition. In einer Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts INSA im Auftrag der Bild-Zeitung liegen Grüne und CDU mit 30 Prozent gleich auf. SPD und AFD kommen auf jeweils 12 Prozent, die FDP auf 8, die Linke lediglich 4 Prozent. Die Landtagswahl findet am 14. März statt.

