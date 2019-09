Er ist der erste und bisher einzige Ministerpräsident der Grünen: Winfried Kretschmann will bei der kommenden Landtagswahl in Baden-Württemberg für eine dritte Amtszeit antreten. Dies kündigte der 71-Jährige am Donnerstag in einem von den Grünen verbreiteten offenen Brief an. "Meine Leidenschaft für diese Aufgabe ist ungebrochen", schrieb Kretschmann. Die Landtagswahl findet voraussichtlich im Frühjahr 2021 statt. Kretschmann ist seit 2011 Regierungschef in Baden-Württemberg. Zunächst in einer Koalition mit der SPD und seit 2016 mit der CDU als Partner. Bei der Landtagswahl 2016 waren die Grünen mit 30,3 Prozent deutlich stärkste Kraft vor der CDU mit 27 Prozent geworden. Der Pragmatiker Kretschmann gilt als beliebt und als Zugpferd für seine Partei. Als möglicher Nachfolger war in Parteikreisen der aus Baden-Württemberg stammende frühere Grünen-Parteichef Cem Özdemir im Gespräch. Dieser gab am Wochenende aber bekannt, dass er in knapp zwei Wochen für den Vorsitz der Grünen-Bundestagsfraktion kandidiert, mit offenem Ausgang. Özdemir beglückwünschte Kretschmann am Donnerstag per Twitter. Mit ihm sei Baden-Württemberg ökologischer, sozialer und weltoffener geworden.