Prominente Impfung im Fokus am Freitag in Stuttgart. Der baden-württembergiche Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich demonstrativ vor laufender Kamera mit dem Vakzin von AstraZeneca gegen Corona impfen lassen. Die Impfungen waren gestoppt worden, weil es vermutlich in sehr seltenen Fällen Thrombosebildungen im Zusammenhang mit der Impfung gegeben haben könnte. Der Grünen-Politiker hatte da jedoch keine Probleme mit: "Das Zeichen soll sein: Haben Sie Vertrauen, lassen Sie sich impfen. Ich bin Gott immer dankbar, dass er den Menschen mit solch einer Kreativität ausgestattet hat, dass er in der Lage ist, solche segensreichen Erfindungen zu machen, wie das Impfen eine ist und dass das noch in so schneller Zeit erfolgt ist, hochwirksame, neue Impfstoffe. Dafür sollten wir bei allem Stress, den wir da im Handling haben, auch mal dankbar sein dafür. Denn wenn man dafür dankbar ist, dann wächst auch die Zufriedenheit." Zusammen mit dem 72-jährigen Landesvater wurde auch seine Ehefrau Gerlinde geimpft, die an Brustkrebs erkrankt ist. Kretschmann sprach sich angesichts aktuell weiter schnell steigender Corona-Neuinfektionen gegen weitere Lockerungen aus. Am Montag soll das weitere Vorgehen in einer Bund-Länder-Video-Konferenz festgelegt werden.

Mehr