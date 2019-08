In Kürze können die Wählerinnen und Wähler in Sachsen über die Zukunft ihres Landes abstimmen. Am Freitag beendete der sächsische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer in Leipzig seinen Wahlkampf. Begleitet wurde er von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrem Stellvertreters Jens Spahn. In seiner Rede bekräftigte Kretschmer vor allem seine Absage an eine Regierungszusammenarbeit mit der AFD. "Und wenn ich mir überlege was in den letzten 48 Stunden über mich im Internet von der AFD für Schmutz, für bösartige Dinge abgekippt worden ist, dann sage ich Ihnen bin ich erst recht motiviert. Das ist genau das was ich vermutet habe. Diesen Leuten darf man keine Verantwortung für dieses Land übertragen. Wir müssen die Mitte stärken. Das muss unser Ziel sein. (SCHNITT) Wir haben so viel erreicht hier bei uns in unserem eigenen Land und mit Unterstützung der Bundesregierung. Aber immer weil wir klug agiert haben; weil wir anständig im Ton waren und weil wir nicht die Raufbolde sind meine Damen und Herren. Wir sind anständige Sachsen und das soll auch in Zukunft genauso von dieser Regierung ausgehen. (SCHNITT) Diese 24 oder 25 Prozent AFD werden entweder ein kleiner oder größer. Es hängt nur von den anderen 75 Prozent ab, wie viele gehen zur Wahl und wie eindeutig geben sie ihre Stimme ab. Ich habe die herzliche Bitte, wählen sie mit beiden Stimmen die sächsische Union damit wir eine stabile Regierung bilden können für dieses Land, immer in dem Versprechen, dass auch in Zukunft genau darauf achten werde, dass alle Positionen, die es gibt, und alle Meinungen und Hinweise mit einbezogen werden, dass wir eine Regierung für alle Sachsen bilden werden, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Darum geht es bei dieser Wahl. Es steht Spitz auf Knopf. Es braucht jeden. Bitte machen sie alle mit. Glück auf." Umfragen deuten darauf hin, dass die CDU bei den Wahlen am Sonntag starke Verluste hinnehmen wird. Sie könnte auf eine Koalition mit zwei Parteien angewiesen sein, wahrscheinlich mit SPD und Grünen. Bislang haben CDU und SPD gemeinsam die Landesregierung gestellt. Die AFD erwartet mit über 20 Prozent ihr bislang stärkstes Ergebnis bei einer sächsischen Landtagswahl.