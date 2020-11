HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHER GESENDET. O-TÖNE: Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident Sachsen: "Wir wollen auf der einen Seite jetzt noch einmal bis zum 20. Dezember sehr konsequent sein, bitten die Bevölkerung auch mitzutun in ihrem privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, auch in der Freizeit wirklich auf Kontakte zu verzichten, sich zurückzunehmen. Damit wir dann ein Weihnachtsfest erleben können, was wirklich auch mit Familie gefeiert werden kann." "Und dazu gehört natürlich die Kontaktbeschränkung. Dazu gehört Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, gerade in Regionen mit einem ganz hohen Infektionsgeschehen. Es ist klar, dass wir bei einem Infektionsgeschehen von über 200 Fällen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen wirklich hart agieren müssen. Das werden wir auch in Sachsen tun und das wird es an vielen anderen Stellen in Deutschland auch sein. Die Kontakt-Beschränkungen müssen verstärkt werden. Wir müssen über Ausgangs-Beschränkungen reden und eben auch über ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit." "Denn wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass die Maßnahmen, die wir für den November getroffen haben, die Einschränkungen in vielen Wirtschaftsbereichen, der Gastronomie oder Hotellerie, aber auch die Kontakt-Beschränkungen noch nicht die Wirkung erzielt haben, wie wir sie brauchen." "Und wir sehen auf dramatische Weise in den Krankenhäusern, was passiert, wenn das Infektionsgeschehen über eine längere Zeit sehr hoch ist. Dann kommen wir dort in wirkliche Probleme, was die Kapazitäten angeht, was die medizinische Versorgung angeht." "Aber für mich ist wichtig, dass wir die Bevölkerung nur mit Dingen belasten, die unbedingt notwendig sind. Und dieses Feuerwerk ist es nicht. Deswegen wird es auch hier bei uns in Sachsen kein Verbot geben von Pyrotechnik. Und diejenigen, denen es wichtig ist, können auch da ihre Freude frönen."

