HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. O-TON MICHAEL KRETSCHMER (CDU), MINISTERPRÄSIDENT SACHSEN "Lockdown light, auch das ist eine Erfahrung, hat wenig gebracht. Wenn Schulen, wenn Kindergärten, wenn Geschäfte geöffnet sind, gibt es zu viel Mobilität, dieses Virus kann sich zu gut weiter verbreiten. Wirklich gebracht haben die Maßnahmen hier in Sachsen ab dem 14. Dezember etwas, in Deutschland ab dem 16. Dezember, dieser sehr harte Lockdown." "Wenngleich es dunkle Wolken gibt - dazu gehört diese Mutation. Dazu gehört die Tatsache, dass allein im Dezember so viele Menschen an Covid 19 gestorben sind, wie in den gesamten Monaten der Pandemie zuvor. Also es gibt keinen Grund der Entwarnung. Wir sind in den schwierigsten, härtesten Monaten dieser Pandemie. Und es geht darum, dass wir gemeinsam auch dies Herausforderung bestehen."

