HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident Sachsen: "Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die jetzt getroffenen Maßnahmen in aller Konsequenz eingehalten werden. Ansonsten haben wir keine Chance auf Lockerung und wir werden nicht Wochen, sondern Monate in dieser Situation verharren. Das will niemand und deswegen muss von diesem Tag und diesem Landtag heute das klare Signal ausgehen: Sächsinnen und Sachsen! Haltet euch an die Regel! Es ist in unserem gemeinsamen Interesse. Es ist wichtig für die Zukunft von uns allen und diesem Freistaat, meine Damen und Herren. Deswegen müssen wir in dieser besonderen Zeit alle miteinander daran appellieren und auch dafür werben, und zwar geschlossen als Parlament, dass Mund-und Nasenschutz, Abstand in jeder Lebenslage verwendet wird, mit Ausnahme dem eigenen Hausstand. Und wenn man vor die Tür geht, man Mund- und Nasenschutz verwendet und bei jedem Kontakt mit fremden Menschen. Das ist die einzige Möglichkeit, diese pandemische Lage in den Griff zu bekommen. Wenn Sie mich fragen, ich gehe nicht in die Kirche. Und wenn Sie mich fragen nach einem Rat, würde ich sagen: Gehen Sie Weihnachten nicht in die Kirche. Weil, meine Damen und Herren, das, was wir tun sollten, ist zu Hause bleiben, das Haus nicht zu verlassen und nur zum Einkaufen, wenn es unbedingt sein muss. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das kann jeder anders machen."

