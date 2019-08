Michael Kretschmer ist noch nicht mal zwei Jahre Ministerpräsident von Sachsen. Eine krachende Niederlage der Sachsen-CDU bei der Bundestagswahl 2017, bei der die AfD stärkste politische Kraft in Sachsen wurde, zwang seinen Vorgänger Stanislaw Tillich zum Rücktritt. Seitdem versucht Kretschmer, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Kurz vor der Landtagswahl am 1. September liefern sich CDU und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Weit abgeschlagen folgen die anderen Parteien. Kretschmer hat sich selbst ein strammes Wahlkampfprogramm verordnet. Bis zum Tag der Landtagswahl will er in jedem der einzelnen 60 Wahlkreise gewesen sein. Er hat es ausgeschlossen, mit der AfD oder Linkspartei zu regieren. Auch eine Minderheitsregierung unter seiner Führung lehnt er ab: "Es ist eine Richtungswahl. Es geht um die Frage, wie wollen wir in Zukunft in Sachsen leben. Ist das ein Land, was nach vorn geht, mutig, kraftvoll, in dem Konflikte anständig und mit Haltung geklärt werden. Das ist das, was ich mir für meine Kinder, für meine Enkel wünsche. Und dafür treten wir auch bei dieser Wahl an." Was Kretschmer nicht unbedingt in die Karten spielt, ist eine gewisse Politikverdrossenheit, die es auch in Sachsen gibt. Stimmen aus Riesa: "Wir sind ja noch eine Generation, die zufrieden sein kann. Aber das darf man nicht so laut sagen. Die Jugend tut uns leid. Unsere Kinder, unsere Enkelkinder, weil wir gar nicht wissen, was dann los sein wird in 10, 20, 30 Jahren. Keine Ahnung." "Meine Meinung ist jetzt, ob Du nun die Linke wählst oder die Roten wählst oder die Schwarzen wählst o der die Christen, keine Ahnung was. Es passiert ja nichts weiter. Es geht ja immer weiter." Die allgemeine Unzufriedenheit dürfe nicht dazu führen, dass am Ende AfD gewählt werde, warnt Kretschmer auf seinen Wahlkampfveranstaltungen: "Diesen Leuten darf man nicht das Kommando überlassen. Und damit sage ich nicht dem Einzelnen, der da Mitglied ist, den einzelnen Wähler, sondern diejenigen, die das Kommando da oben haben. Und die sind hier bei uns einen zacken schärfer in vielfacher Hinsicht als im Westen." Flüchtlinge, Umweltschutz, Bildung und soziale Ungerechtigkeit sind wichtige Themen im Wahlkampf. Sollte es nach der Wahl eine Regierung von CDU, Grünen und SPD geben, gibt es hier sicherlich viel Diskussionsbedarf.