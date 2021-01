Winfried Kretschmer (Grüne), Ministerpräsident Baden-Württemberg: "Wir haben uns darauf verständigt, dass die Schulen grundsätzlich geschlossen bleiben bzw. die Präsenzpflicht ausgesetzt bleibt. Die Kleinsten leiden aber am meisten darunter, wenn sie nicht mit anderen Kindern in Kontakt kommen können. Für sie ist der Präsenzunterricht in den Schulen am wichtigsten. Daher strebe ich für Baden-Württemberg bei Aussetzung der Präsenzpflicht weiter an, ab dem 1. Februar Kitas und Schulen vorsichtig Schritt für Schritt wieder zu öffnen, wenn die Infektionslage dies zulässt." Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident NRW: "Und mein Versprechen gilt: Sobald die Infektionslage es zulässt, werden wir damit beginnen, Grundrechtseingriffe auch wieder zurückzunehmen und unter all den Eingriffen werden Schule und Kitas dann als erstes wieder die Chance haben, geöffnet zu werden. Nur heute war nicht der Zeitpunkt, über Öffnungen zu diskutieren. Wir müssen bis in den Februar hinein noch durchhalten." Bodo Ramelow (Linke), Ministerpräsident Thüringen: "Einige Bundesländer sind ja schon in den Wechselunterricht rübergegangen, und die haben natürlich vorgetragen, warum sollen sie jetzt ihren Wechselunterricht, den sie gerade wieder eingeführt haben, wieder abbrechen?" "Und deswegen mein Appell auch an alle Beteiligten, jetzt wohl abzuwägen, dass wir noch einige Wochen gemeinsam zusammenstehen müssen, um diesem Virus entgegenzutreten. Das ist nicht eine Frage von Wahlkampf und nicht von einem Wahlzettel."

Mehr