Erleichterung am Frankfurter Flughafen. Dort kamen am Montagvormittag vier Condor-Flugzeuge mit Passagieren aus dem australischen Perth an. Nach dem Corona-Verdacht bei Dutzenden Menschen auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff "Artania" vor Australien hatte am Sonntag die Rückholaktion für Hunderte Passagiere begonnen. Die Kranken und Infizierten wurden in Krankenhäusern in Perth behandelt. Drei der Erkrankten mussten nach Angaben der australischen Behörden auf der Intensivstation behandelt werden. Alle, die nicht positiv getestet wurden und keine Krankheitssymptome zeigten, durften nach Hause fliegen. "Wir durften uns auf Anweisung der australischen Behörden nur in den Kabinen bewegen. Wurden dann mit Polizeischutz gestern Abend zu den Bussen gefahren, auf die Condor-Maschinen eingewiesen und heute Nacht zurückgeflogen. Haut hervorragend geklappt, muss man sagen." "Es war zumindest ein Fluggast da, der hat so heftig gehustet, dass man dachte, die Lunge fliegt raus. Und das ist natürlich schon beängstigend, wenn man dort in der Nähe sitzt. Und da hätte ich jetzt erwartet, dass das noch einmal kontrolliert würde." "Als wir losgeflogen sind haben wir noch den Eindruck gehabt, dass die Lage überschaubar ist. Und wenn man jetzt zurückkommt, wir kriegen ja auch die Meldungen mit, ist das schon beklemmend. Aber wir müssen da alle durch." Für viele, die am Montag in Frankfurt gelandet sind, geht damit eine Kreuzfahrt zu Ende, die sie wohl so schnell nicht vergessen werden.