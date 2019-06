In der italienischen Stadt Venedig ist ein Kreuzfahrtschiff am Sonntag gegen ein Ausflugsschiff und dann in Kaimauer gefahren. Durch die Kollision wurden mindestens vier Menschen leicht verletzt, teilte die Hafenbehörde mit. Augenzeugen berichteten, viele Menschen seien von dem kleineren Schiff ins Wasser gesprungen. Das 275 Meter lange Kreuzfahrtschiff war von einem Schlepper gezogen worden, als das Schlepptau riss. Ursache des Unglücks ist offenbar ein technischer Defekt. Statt Abzubremsen habe das Schiff selbstständig beschleunigt, so der Präsident der Schlepperfirma. Für viele Anwohner kommt das Unglück nicht überraschend. O-TON CLAUDIA, ANWOHNERIN: "Das ist eins dieser Dinge, die irgendwann passieren mussten. Hoffentlich ist niemand verletzt oder tot, Wir haben das auf jeden Fall kommen sehen." O-TON JACOPO, ANWOHNER: "Es ist eine Schande. Aber sie hatten Glück im Unglück. Es hätte viel schlimmer ausgehen können." Seit Jahren wird in Venedig heftig über die Kreuzfahrtschiffe gestritten. Viele wollen die Kolosse aus der Lagunenstadt verbannen. Andere sind dagegen, weil die Kreuzfahrtschiffe viele Touristen in die Stadt bringen. Der Vorfall dürfte diese Diskussion erneut anheizen.