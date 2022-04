STORY: Tausende Kilometer von den ukrainischen Schlachtfeldern entfernt frittiert Djeneba Belem Bohnenkuchen, der verkauft werden soll. Sie mag weit vom Konflikt entfernt sein, aber ihr Stand in Abidjan, dem größten städtischen Ballungsraum der Elfenbeinküste, ist nicht immun gegen seine Auswirkungen. Der Krieg sorgt auf den globalen Rohstoffmärkten für Chaos. Und für die 35-jährige Belem bedeutet dies, dass der Preis für Palmöl in die Höhe geschossen ist. Das Öl ist der größte Kostenfaktor bei ihrem Produkt. „Die Kunden beschweren sich, dass der Kuchen kleiner geworden ist als früher. Aber wir versuchen auch, ihnen verständlich zu machen, dass es nicht unsere Schuld ist. Die Preise sind gestiegen. Wir können kaum noch Öl kaufen. Es ist wirklich schwierig geworden.“ Palmöl ist in der afrikanischen Küche allgegenwärtig. Laut den neuesten Daten der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen importierte der Kontinent im Jahr 2019 über 7,7 Millionen Tonnen. Und der tropische Rohstoff wird nicht in Russland oder der Ukraine produziert, sondern zum Beispiel in Indonesien, wo der Export gestoppt wurde. Belems missliche Lage ist also ein Beispiel dafür, wie sehr die globale Wirtschaft vernetzt ist und wie ein sensibles Gleichgewicht immer weiter aus dem Lot zu geraten droht.

