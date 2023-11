Die Feuerpause und die Freilassung der Geiseln seien erstmalig wieder ein Lichtblick, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in ihrer Rede beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber Stiftung am Dienstag in Berlin. Deutschland könne in dem Konflikt als Brückenbauer fungieren.