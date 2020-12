Aus der äthiopischen Bergregion Tigray an der Grenze zu Eritrea, kommen widersprüchliche Berichte über den seit einem Monat anhaltenden Krieg. In der von dem tigrinischen Volk selbst verwalteten Region sei es nun zu Verhaftungen und Tötungen von führenden Kommandeuren und Politikern gekommen, wie die Zentralregierung mitteilte, die ihre Offensive auf die Region Anfang November angefangen hatte und nun die Hauptstadt Mek'ele laut eigenen Angaben eingenommen habe. Das staatliche Fernsehen veröffentlichte bisher fast alle Aufnahmen aus der Stadt, die das äthiopische Militär zeigen, wie sie Waffenlager der tigrinischen Armee sicherstellte. Bilder zeigten zudem Menschen beim Einkaufen in den Straßen. Und die neue von Addis Abeba installierte Führung in Tigray versicherte, in die Region kehre der Frieden zurück. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist kaum möglich, da die Telefon- und Internetverbindungen in Tigray unterbrochen sind und es kaum ausländische Berichterstattung aus dem Land gibt. Der Zugang sowohl für die Medien als auch für Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ist stark eingeschränkt. Der Chef der Volksbefreiungsfront (TPLF) und bisherige Regionalpräsident von Tigray Debretsion Gebremichael teilte Reuters am Freitag hingegen per SMS mit, dass in der eingenommenen Regionalhauptstadt Mek'ele Proteste ausgebrochen seien, die sich gegen Plünderungen seitens Soldaten aus dem Nachbarland Eritrea richteten. "Eritreische Soldaten seien überall", sagte er und warf Eritreas Präsident Isaias Afwerki vor, Truppen über die Grenze geschickt zu haben, um den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Achmed in seiner Offensive zu unterstützen. Belege dafür lieferte er nicht. Es wird angenommen, dass Tausende von Menschen starben, während mehr als 46.000 Personen in den benachbarten Sudan geflohen sind.

