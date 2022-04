STORY: Die Stimmung in den deutschen Fußgängerzonen: getrübt. Bereits zum zweiten Mal in Folge hat sich die monatliche Verbraucherstimmung in Deutschland verschlechtert. Laut GFK-Konsumklimastudie sind viele Verbraucherinnen und Verbraucher vom Krieg in der Ukraine verunsichert. GFK-Konsumklima-Experte Rolf Bürkl erklärt die gedämpfte Konsumlaune unter anderem mit der hohen Inflation: O-Ton Rolf Bürkl, Konsumexperte („Ein ganz entscheidender Punkt für die trübe Verbraucherstimmung ist die Inflation derzeit, die in erster Linie von den Energiepreisen getrieben wird. Wir haben hier bei Heizöl, Gas, Benzin drastische Preissteigerungen erlebt in den letzten Wochen. Das hat dazu geführt, dass die Inflation derzeit in Deutschland bei über 7 % liegt.“) Laut GFK sind derzeit weniger Menschen bereit, Geld in größere Anschaffungen zu investieren. Ein historisches Tief - wie Konsumexperte Rolf Bürkl erklärt: O-Ton Rolf Bürkl, Konsumexperte („Alle Indikatoren für das Konsumklima gingen deutlich zurück. Das hat dazu geführt, dass das Konsumklima ein Allzeit-Tief erreicht hat. Ein Wert, wie wir ihn noch nie gemessen haben, seit wir ihn für Gesamtdeutschland 1991 erheben.“) Der Ukraine-Krieg, die Energie-Krise, die Preissteigerungen im Lebensmittelbereich – die Hoffnungen, dass sich nach der Corona-Pandemie die Verbraucherlaune wieder bessert, sind derzeit eher schlecht.

Mehr