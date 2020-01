Er ist 96 Jahre alt und wirkt kein bisschen müde: David Dushman blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Und er ist einer der letzten noch lebenden Befreier des Konzentrationslagers Auschwitz. Dushman gehört darüber hinaus zu den größten Fecht-Idolen des 20. Jahrhunderts, war Trainer der russischen Fecht-Nationalmannschaft, und ist stolzes Mitglied bei Spartak Moskau. Dushman lebt in München und dort erinnerte er sich nun auch daran, wie er damals mit 22 Jahren, als russischer Soldat in einem Panzer nach Auschwitz rollte: "Und dort waren diese armen Leute. Deutsche waren alle weggelaufen. Wir haben das alles kaputt gemacht mit Panzermaschinen und fuhren weiter. Alles andere machte die andere Front. Das war alles, was ich gesehen habe. Wir haben alles, was wir gehabt haben in der Maschine, Essen, wir haben alles diesen armen Leuten gegeben und sind weitergefahren." Geboren wurde Dushman 1923 in Danzig, aus politischen Gründen ließ seine Mutter aber die Stadt Minsk in seinen Pass eintragen. Nach dem Angriff der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion meldete er sich 1941 freiwillig zum Dienst bei der damaligen Sowjetarmee. Vier Jahre später sitzt David Dushman als Teil der ersten weißrussischen Front im Panzer - gemeinsam mit einem Ukrainer und einem Russen. "Sie haben dort gestanden. Alle in Uniformen. Nur Augen. Nur Augen. Ganz schmal. Schrecklich. Das war sehr schrecklich. Sehr schrecklich. Und ich hoffe, das werde ich nie mehr erleben." Nach zwanzig Minuten, so erzählt Dushman, hätten sie am 27. Januar 1945 - also vor 75 Jahren - weitergemusst. Denn, so lautete der Befehl, weiter nach Berlin, um Deutschland von den Faschisten zu befreien. Erst im Nachhinein sei ihm bewusst geworden, dass er als Jude ein Vernichtungslager befreit habe, ein Konzentrationslager, in dem über eine Million Juden ermordet wurden.