STORY: Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden in diesem Jahr ihr eigenes Weihnachtswunder schaffen - indem sie inmitten von russischen Angriffen, Dunkelheit und Kälte, unbeugsam bleiben. Davon zeigte sich in einer Ansprache Präsident Wolodymyr Selenskij überzeugt. Als orthodoxe Christen feiern hier die meisten Weihnachten Anfang Januar, einige aber auch schon im Dezember, wie diese Gemeinde in Charkiw am Sonntag. Auch Soldaten kamen zu der Messe, wie Ruslan. "Dieses Jahr ist alles anders, denn der Krieg geht leider weiter. Jeder Kämpfer möchte seine Familie sehen, aber die Möglichkeit dazu ist sehr begrenzt. Und es ist hart, irgendwo unter Beschuss zu feiern, und nicht zu Hause." Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, Moskau sei bereit, mit allen am Krieg beteiligten Parteien zu verhandeln. Kiew und seine westlichen Unterstützer seien diejenigen, die sich nicht auf Gespräche einließen. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat in diesem Jahr den tödlichsten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Zehntausende kamen ums Leben, Millionen wurden vertrieben. Putin äußerte sich in einem Interview, das am Sonntag vom russischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde. Einen Tag zuvor waren russische Raketen in Cherson eingeschlagen, der Stadt, die kürzlich von ukrainischen Kräften befreit wurde. Mindestens zehn Menschen wurden getötet und 58 verwundet. Kiew verurteilte den Angriff als "Tötung zum Vergnügen". Moskau beschuldigte die Ukraine, den Angriff ausgeübt zu haben. Putin sagte, Russland handele im nationalen Interesse, weil der Westen versuche, Russland zu spalten - angeführt von den Vereinigten Staaten. CIA-Direktor William Burns sagte jüngst in einem Interview, man sei der Auffassung, dass es Russland noch nicht ernst sei mit echten Verhandlungen zur Beendigung des Krieges.

