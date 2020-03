BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~KEINE BESCHRÄNKUNGEN* Im Nordwesten von Burkina Faso spitzt sich die Situation immer weiter zu. Dort kämpfen Islamisten, lokale Machthaber und die Armee gegeneinander. Bei den Angriffen auf Dörfer und Lager kommen immer wieder Dutzende Menschen ums Leben. Hunderttausende Menschen sind in den letzten Monaten vor der Gewalt geflohen und leben nun in Flüchtlingslagern. Unter ihnen auch dieser Mann. O-TON IDRISSA TALL, FLÜCHTLING: "Wir lebten in Dinguila Peul. Eines Tages griff uns plötzlich eine Gruppe von Männern an. Ich habe drei Angehörige verloren, meine Mutter und ich überlebten. Wir rannten weg und schafften es bis in dieses Lager. Aber mein Vater und zwei meiner Brüder starben." Hilfsorganisationen haben immer mehr Schwierigkeiten, die Versorgung der Flüchtlinge sicherzustellen. Es mangelt an sauberem Wasser und an Lebensmitteln. Viele Kinder sind unterernährt. Auch einige Notkliniken wurden bereits geschlossen, da die Situation auch für die Helfer immer gefährlicher wird. Und ein Ende der Gewalt ist bislang nicht in Sicht.