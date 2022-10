STORY: Man könnte es schon als Krisentreffen bezeichnen. Auch wenn sich der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch in Paris davon nichts anmerken ließen. Anfang vergangener Woche wurde ein Treffen beider Regierungen auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Zu groß waren die Meinungsverschiedenheiten bei wichtigen Themen wie Energie und Verteidigung. Nun reiste Scholz also alleine nach Paris. Bei einem gemeinsamen Essen mit Macron sollten die Wogen ein wenig geglättet werden. Kurz vor dem Treffen versuchte der französische Regierungssprecher Olivier Veran ein wenig Druck aus dem Kessel zu nehmen. "Wir wollen sicherstellen, dass der deutsch-französische Motor weiterläuft. Und der aktuelle Besuch des deutschen Bundeskanzlers im Elysee ist ein Beweis für diese lebendige Freundschaft. Und für unseren Wunsch, gemeinsam voranzukommen. Und die Schwierigkeiten des Augenblicks zu überwinden, wenn die Prioritäten des einen Landes nicht unbedingt mit denen des anderen übereinstimmen. Die Stärke des deutsch-französischen Paares liegt darin, dass es immer in der Lage ist, miteinander auszukommen und den Rest Europas voranzubringen." Macron hatte beim EU-Gipfel in Brüssel vor einer Isolation Deutschlands in Europa gewarnt. Gemeint war damit unter anderem der deutsche Widerstand gegen einen europäischen Gaspreisdeckel.

