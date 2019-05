US-Außenminister Mike Pompeo hat den Iran beschuldigt, hinter den Angriffen auf Öl-Tanker und Öl-Versorgungseinrichtungen zu stecken, die vergangene Woche verübt wurden. Die Iraner wollten den Ölpreis weltweit in die Höhe treiben, so Pompeo. Der Sicherheitsberater des US-Präsidenten, John Bolton, hatte zuvor in London von Beweisen gesprochen, die dem US-Sicherheitsrat in der nächsten Woche vorgelegt werden sollten. Die iranische Regierung hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In Saudi Arabien, in Mekka, kommen wegen der Vorfälle Vertreter arabischer Golfstaaten zu einem Krisentreffen zusammen. Saudi Arabiens König Salman sagte im Bezug auf die Attacken auf Öl-Tanker und -Versorgungseinrichtungen, dass der Iran ein Risiko für maritime Handelswege und die weltweite Ölversorgung darstelle. Die Entwicklung nuklearer Fähigkeiten und ballistischer Raketen im Iran gefährde die regionale und globale Sicherheit, so der König. Der Iran nannte diese Vorwürfe vollkommen unbegründet. Aus Teheran kam hingegegen der Vorwurf, Saudi-Arabien versuche die Länder der Region gegen den Iran aufzubringen. Der Irakische Präsident warnte auf dem Krisentreffen davor, dass durch die Spannungen mit dem Iran ein Krieg ausgelöst werden könnte.