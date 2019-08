Die Diskussion um Wohnungsbau, bezahlbaren Wohnraum und Mietpreisdeckel wird in Berlin seit dem Wochenende noch hitziger geführt als sonst. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, will Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher von den Linken die Kaltmieten in der deutschen Hauptstadt auf höchstens 7 Euro 97 pro Quadratmeter begrenzen. Demnach sollen ab 2014 entstandene Wohnungen von diesem Mietendeckel ausgeschlossen bleiben. Der Berliner Senat hatte im Juni einen Mietdeckel im Grundsatz beschlossen, aber noch keine Obergrenze festgelegt. Lompscher wies darauf hin, es handele sich um einen "Vorbereitungsstand für einen Referentenentwurf", der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sei. Zur Ausgestaltung des Gesetzentwurfes laufe derzeit ein Arbeitsprozess, in den Experten, Vertreter der Koalition und der Wohnungswirtschaft eingebunden seien. Daher werde sie die bekanntgewordenen Punkte vorerst nicht inhaltlich kommentieren. Das übernehmen andere für sie, zum Beispiel die Passanten in Berlin. "Ich bin auch nicht dafür, dass die Menschen hier 15 und 20 Euro zahlen, aber acht Euro in allen Lagen? Finde ich ungerecht." "DDR 2.0, mehr kann ich dazu nicht sagen. Völlig illusorisch, schwachsinnig. Bewirkt das Gegenteil, es wird noch weniger gebaut, kein Vermieter hat doch noch Interesse, Wohnungen zu bauen." "Ich glaube erst einmal ... was die Politik in Berlin macht! Erst mal den Flughafen fertig machen und dann über diese Themen diskutieren." Kritik gibt es auch vom Präsidenten des Zentralverbandes der deutschen Eigentümer e.V, Haus und Grund, Kai Warnecke: "Für viele Eigentümer würde es bedeuten, dass sie die Wohnung nicht mehr instand halten können. Wir befinden uns also auf dem direkten Weg in kaputtgehende, zerstörte Gebäude. Des Weiteren geht es ihr vermutlich auch darum zu verhindern, dass die Menschen überhaupt noch vermieten. Denn das wäre ja nicht mehr sinnvoll, wenn man nicht mal mehr das Geld rein bekommt, das man braucht, um das Gebäude instand zu halten. Und damit möchte sie letztlich den privaten Wohnungsmarkt kaputt machen." Für Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, gehen Lompschers Pläne dagegen in die richtige Richtung: "Aber wir glauben schon, dass ein Mietendeckel dringend erforderlich ist. Und wir haben auch kein Verständnis dafür, wenn hier behauptet wird, dass so hohe Mieten wirtschaftlich erforderlich wären. Das ist aus unserer Sicht vollkommen falsch und wir können noch viele nicht verstehen, die nicht die Interessen der Bewohner und Nutzer der Wohnungen mit einbeziehen. Und das finden wir schon ausgesprochen problematisch." Eine Sprecherin der Deutsche Wohnen erklärte, der Entwurf sei ein "Frontalangriff auf den Rechtsstaat". Mieten würden willkürlich festgelegt ohne Rücksicht auf Lage, Ausstattung oder Einkommen der Mieter. Die Deutsche Wohnen wäre am stärkten von einer Mietobergrenze betroffen, da sie mit gut 110.000 Wohnungen der größte private Vermieter in Berlin ist.