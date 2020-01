Die Debatten um die Zukunft insbesondere der Braunkohle scheinen noch nicht abgeräumt: Mehrere ehemalige Mitglieder der Kohlekommission haben der Bundesregierung vorgeworfen, den vereinbarten Kompromiss zum Kohle-Ausstieg aufzukündigen. Er werde nicht wie versprochen eins zu eins umgesetzt, sondern man weiche gerade durch die aktuelle Haltung zur Braunkohle an entscheidenden Stellen davon ab, sagte die frühere Co-Vorsitzende der Kohlekommission, die Hochschulprofessorin Barbara Praetorius, am Dienstag in Berlin. O-TON EHEMALIGE VORSITZENDE DER KOHLEKOMMISSION BARBARA PRAETORIUS ("Bis 2030 werden dabei nur Kraftwerke abgeschaltet, die älter sind als 44 bis 61 Jahre. Und das wird teuer vergütet. Die Kommission hat zweitens aus gutem Grund empfohlen, keine neuen Kraftwerke ans Netz zu nehmen. Dass das Steinkohlekraftwerk Datteln jetzt doch ans Netz genommen werden soll, ist das völlig falsche Signal. Das kann man weder in Deutschland noch außerhalb Deutschlands als Beitrag zum Klimaschutz vermitteln.") Der Energie-Experte Felix Christian Matthes vom Öko-Institut sagte, beim jetzt festgelegten Ausstiegspfad werde bis 2030 wenig getan und dann bis 2038 viel. Das führe am Ende des Tages zu mehr Emissionen. O-TON ENERGIEEXPERTE FELIX CHRISTIAN MATTHES ("Selbst wenn der CO2-Preis in den nächsten Jahren sehr hoch steigt und die Kraftwerke Verluste machen, werden diese Kraftwerke wegen der späten Entschädigungszahlungen, die im Fenster stehen, nicht abgeschaltet, solange die Verluste, die sich über die Jahre aufsummieren, kleiner sind als die Entschädigungszahlungen.") Die Bundesregierung wiederum scheint beim Aus für Steinkohlekraftwerke mehr Druck machen zu wollen als bisher geplant. Meiler könnten schon ab 2024 ohne Entschädigungsverfahren abgeschaltet werden, geht aus dem Gesetzentwurf zum Kohleausstieg hervor, welcher der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Der Ausstieg aus der Braunkohle galt als in gesonderten Verhandlungen mit den Betreibern geklärt. Beides soll laut Regierung in einem Gesetz zusammengeführt werden, welches das Kabinett noch im Januar beschließen soll.