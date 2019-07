Die Bundesrepublik hat eine neue Verteidigungsministerin. Annegret Kramp-Karrenbauer folgt Ursula von der Leyen im Amt nach. Eine Personalie, die FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff für problematisch hält. "Die Bundeskanzlerin hat Frau Kramp-Karrenbauer dieses Ministerium übertragen. Das ist eine Entscheidung, die sie selber getroffen hat. Ich finde, es drückt die Geringschätzung gegenüber der Bundeswehr aus, eine Frau dorthin zu setzen, die sicher ihre Qualitäten hat, aber überhaupt keine verteidigungs- oder sicherheitspolitische Erfahrung. Insofern war es eine falsche Entscheidung." Die FDP als Teil der Opposition werde ihr 100 Tage zugestehen, um sich im Amt zu beweisen. "Aber dann wird die FDP sehr genau hinschauen, was da geschieht. Und nach der Größe der Baustellen zu urteilen, ob das nun die Beschaffung von gutem Material ist, ob das die Arbeitsbedingungen sind, ob das die Auslandseinsätze sind, ist eines klar: Als Nebenjob neben dem CDU-Vorsitz kann sie dieses Amt unmöglich wahrnehmen." Es habe einige andere, plausiblere Kandidaten gegeben, so Lambsdorff, so etwa Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der gab sich angesichts der Neubesetzung am Mittwoch aber gelassen. "Ich bin gerne Bundesminister für Gesundheit und bin es auch gerne weiterhin. Im Gegenteil, ich freue mich sogar sehr darüber, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, dass unsere Parteivorsitzende da in Verantwortung geht, weil es auch ein wichtiges Signal ja an die Bundeswehr, an die Bürgerinnen und Bürger und auch für unser Land ist, dass die Vorsitzende in diesem wichtigen Ressort Verantwortung übernimmt. Die Bundeswehr ist damit bei der CDU Chefinnen-Sache im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist gut." Spahn war auch in den Medien als möglicher Nachfolger Ursula von der Leyens gehandelt worden.