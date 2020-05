Nicht nur an den europäischen Atlantikküsten gibt es vorzügliche Austern, auch an der kroatischen Adria wird die Delikatesse gezüchtet. Die Austernbänke von Mali Ston im Süden des Landes produzieren jährlich rund zwei Millionen Stück. Etwa 90 Prozent werden üblicherweise von Touristen genossen. Und damit beginnt das Problem von Austernfischer Zdravko Lazic - den Touristen gibt es derzeit nicht. "Der Staat hat uns zwar geholfen, und das Landwirtschaftsministerium stellt Subventionen zur Verfügung, um Arbeiter beschäftigt zu halten. All dies ist nur eine vorübergehende Maßnahme. Denn wenn die Reisebschränkungen nach zwei bis drei Monaten immer noch in Kraft sind, die Grenzen geschlossen sind oder die reisenden viele Vorbedingungen erfüllen müssen, dann stellt das für uns definitiv die gesamte Produktion infrage." Denn warmes Wasser und den steigenden Salzgehalt des Meeres im Sommer mögen die Tiere gar nicht, ein höherer Ausschuss ist die Folge. Am besten werden Austern vor der Hochsaison geerntet und verkauft. Nachdem Kroatien am Montag die dritte Phase der Wiedereröffnung seiner Wirtschaft eingeleitet hat, hoffen viele Fischer, dass die Wiedereröffnung von Restaurants zumindest einen Teil der Nachfrage wiederherstellen wird. Der Tourismus ist eine der Haupteinnahmequellen des Landes.