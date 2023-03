STORY: So schaut er aktuell aus: Der historische Krönungsstuhl, auf dem bereits Heinrich VIII. sowie einige andere Monarchen Englands und später Großbritanniens seit rund 700 Jahren gekrönt wurden. Und bald soll dieses traditionsreiche Objekt sogar noch viel schöner ausschauen. Denn der Thron wird für die diesjährige Krönungszeremonie von König Charles frisch restauriert: Krista Blessley, Restauratorin der Londoner Westminster Abbey: "Der Krönungsstuhl ist extrem zerbrechlich. Er hat eine komplexe Struktur. Und die Goldschichten darauf platzen oft ab. Sodass ein Großteil meiner Arbeit darin besteht, diese Goldschichten wieder aufzukleben und sicherzustellen, dass der Thron vor der Krönung vollständig intakt ist." Die Restaurierungsarbeiten konzentrieren sich auf die Reinigung der Oberfläche mit Schwämmen und Wattestäbchen und auf die Stabilisierung der erhaltenen Goldschichten auf dem mittelalterlichen Stuhl und dem Sockel. Charles und seine Frau Camilla, werden dann am 6. Mai, also in gut zwei Monaten, mit einer feierlichen Zeremonie in der Westminster Abbey gekrönt werden. Dort finden seit rund tausend Jahren die Krönungen von Königinnen und Königen statt.

