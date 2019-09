Mit Haifischen klappt es schon - jetzt werden in Australien Drohnen auch zum Erkennen von Krokodilen eingesetzt. Der Bundesstaat Queensland hat ein entsprechendes Programm gestartet, um Touristen vor den Reptilien zu schützen. Wie das System genau funktioniert, erklärte Mark Phillips von der Firma Westpac Little Ripper: "Wir nutzen hier eine Technologie, an der Amazon, die Technische Universität Sydney und Telstra beteiligt sind. Damit wird ein Livesignal von der Drohne in eine Cloud gesendet. Dann analysiert ein Krokodil-Algorithmus das Material und sendet sofort eine Warnung an eine App. Unsere Helfer haben die Informationen in unter einer Sekunde, die Öffentlichkeit wenig später." Nach Angaben der Betreiber kennt die Software bis zu 16 verschiedene Wasserlebewesen und hat eine Erkennungsquote von 93 Prozent. Der Algorithmus soll auch zwischen Krokodilen und Uferpflanzen unterscheiden können. Nach offiziellen Angaben hat es in Queensland seit 2011 11 Angriffe durch Krokodile gegeben. Der letzte tödlich Angriff hatte sich 2017 in einem Ferienort am Great Barrier Reef ereignet.